Bilecik'te gaziler Akay ve Yavuz'a Bakan Göktaş ile Vali Sözer'in selamları iletildi - Son Dakika
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Bilecik'te gaziler Akay ve Yavuz'a Bakan Göktaş ile Vali Sözer'in selamları iletildi

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Bilecik\'te gaziler Akay ve Yavuz\'a Bakan Göktaş ile Vali Sözer\'in selamları iletildi
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, gaziler Sadettin Akay ve Ahmet Yavuz'u ziyaret etti. Ziyarette Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ve Vali Faik Oktay Sözer'in selamları gazilere aktarıldı; onlara duyulan minnet ve şükran ifade edildi.

Bilecik'te gazilere vefa ziyareti gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Mardin'in Dargeçit ilçesinde gazi olan Sadettin Akay ile 1999 yılında vatani görevini yaptığı sırada terör örgütü PKK ile girilen çatışmada yaralanarak gazi olan Ahmet Yavuz ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmalarda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları gazilere iletildi. Gazilerin fedakarlıkları ve yaşadıkları süreçler üzerine sohbet edilirken, kendilerine duyulan minnet ve şükran dile getirildi.

"Gazilerimiz, milletimizin hafızasında ve gönlünde her zaman özel bir yere sahiptir"

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Vatanımız için fedakarlık gösteren gazilerimiz, milletimizin hafızasında ve gönlünde her zaman özel bir yere sahiptir. Onların yanında olmak, hatırlarını sormak ve ihtiyaçlarında destek sağlamak bizim için büyük önem taşıyor. Sadettin Akay ve Ahmet Yavuz başta olmak üzere tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, kendilerine sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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