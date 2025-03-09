Bilecik\'te Geleneksel Ramazan Etkinlikleri Başladı

Bilecik Belediyesi tarafından kurulan iftar sofrasında binlerce Bilecikli Ramazan'ın bereketini paylaşırken, düzenlenen geleneksel eğlencelerde ise çocuklar Ramazan ayının güzelliğini yaşıyor.

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan geleneksel Ramazan etkinlikleri sanat sokağında devam ediyor. Birbirinden güzel ve renkli görüntülerin yaşandığı etkinliklerde çocuklar ve aileleri keyifli vakit geçiriyor. Çocuklar için birbirinden güzel gösterilerin düzenlendiği Ramazan Şenliklerine çizgi film kahramanları ve maskotlar katılarak çocukları eğlendirirken orta oyunu, meddah, ilizyon ve sihirbaz gösterileri de çocuklarla buluşuyor. Etkinlikler, Ramazan ayı boyunca hafta sonlarında Atatürk Parkı'nda çocuklarla buluşmaya devam edecek. - BİLECİK