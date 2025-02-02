Bilecik\'te Gençlik Kampı Düzenlendi

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Okulların ara tatile girmesiyle Bilecik İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı" projesi kapsamında 3 günlük Kamp programı düzenlendi.

Şifa Hafızlık Kız Kuran Kursu'nda düzenlenen Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı projesi kapsamında kamp yapan öğrencileri ziyaret eden İl Müftü Yardımcıları Sabri Bağcı ve Hatice Geçgelen öğrencilerle hasbihal ederek tavsiyelerde bulundular. Müftü Yardımcısı Bağcı, "Gençlerimiz, geleceğimizin mimarlarıdır. Bu kamp, sizlerin hem eğlenip hem de manevi değerlerle zenginleşeceğiniz, unutulmaz bir tecrübe edinmeniz için düzenlendi. Burada kazandığınız bilgiler ve dostluklar hayat boyu yol göstericiniz olacak. Programın hazırlanmasında emeği geçen kamp sorumlumuz ve Gençlik Koordinatörümüz Kudret Koçyiğit'e, Kur'an Kursu hocalarımıza ve ikramlarıyla destek olan Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları gönüllülerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

"Takı tasarımı, kanaviçe işleme gibi atölyelerle gençler hem el becerilerini geliştirdiler hem eğlendiler"

Gençlik Koordinatörü ve program sorumlusu Vaiz Kudret Koçyiğit ise "Lise ve ortaokul kız öğrencilerinin katılımları ile gerçekleşen kampımızda değerler eğitiminin yanı sıra birçok atölye ve oyunlar da yer aldı. Takı tasarımı, kanaviçe işleme gibi atölyelerle gençler hem el becerilerini geliştirdiler hem eğlendiler. Gençlerin güvenle sosyalleştikleri, hem dinlenip hem de zamanlarını en güzel şekilde değerlendirdikleri kampımız sona erdi" dedi. - BİLECİK