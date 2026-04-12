Bilecik\'te Güvenilir Gıda Uygulaması Başladı

12.04.2026 12:22
Bilecik'te, gıda güvenliğini artırmak için mobil uygulama hizmete girdi. Denetim bilgilerine erişim sağlanıyor.

Bilecik'te İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Güvenilir Gıda Mobil Uygulaması hizmete sunuldu.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, gıda güvenliğinin artırılması ve denetim süreçlerinin daha şeffaf hale getirilmesi amacıyla 'Güvenilir Gıda Mobil Uygulaması' vatandaşların kullanımına açıldı. Uygulama sayesinde vatandaşlar, gıda işletmelerinin denetim bilgilerine ve son denetim tarihlerine kolaylıkla ulaşabilecek. Karekod sistemi ile işletme bilgileri hızlı şekilde sorgulanabilirken, taklit ve tağşiş ürün listeleri ile güncel duyurular da anlık olarak takip edilebilecek. Ayrıca uygulamada yer alan 'Çek-Gönder' özelliği ile vatandaşlar, şikayet ve ihbarlarını fotoğraf ve konum bilgisiyle ilgili birimlere iletebilecek ve başvuru süreçlerini takip edebilecek.

Öte yandan, tüm işletmelerde karekod belgesinin görünür bir yerde bulundurulmasının zorunlu olduğu, aksi durumda yasal işlem uygulanacağı belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ALO 174 Gıda Hattı'nın ise 7 gün 24 saat esasına göre ihbar ve şikayetleri almaya devam ettiği bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

