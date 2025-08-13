Bilecik\'te Güvenlik Bilgilendirme Faaliyetleri

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Bilinçli toplum, güvenli yaşam' mottosuyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Ekipler, İstiklal Mahalle Konağı ve çeşitli iş yerleri ziyaret edilerek vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri, özellikle iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılıklar, TDP hizmetleri ve genel güvenlik konularında detaylı bilgiler aktarıldı.

Ayrıca yürütülen "Bağımlı Olma, Geleceğe Umut Ol" projesi çerçevesinde, bağımlılık türleri ve korunma yollarına dair bilgilendirme yapılarak toplumda farkındalık oluşturulması hedeflendi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür çalışmalarla vatandaşların hem güvenlik konusunda bilinçlenmesini hem de toplum destekli polislik faaliyetlerinin güçlendirilmesini amaçladıklarını belirtti. - BİLECİK