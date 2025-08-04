Bilecik\'te Güvenlik Bilgilendirmesi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda güvenlik bilgilendirmesi yaptı.

'Birlikte Güvendeyiz, Birlikte Güçlüyüz' sloganıyla yürütülen faaliyet kapsamında iş yerleri, parklar, cadde ve sokaklar tek tek ziyaret edildi. Vatandaşlara özellikle son dönemde artış gösteren dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulunuldu. Ekipler; iletişim yoluyla dolandırıcılık, farklı dolandırıcılık türleri ve genel güvenlik önlemleri konularında bilgilendirici broşürler dağıtarak, yüz yüze bilgilendirme yaptı. Toplum Destekli Polislik birimi, halkla birebir temas kurarak, suçun önlenmesinde bilinçli vatandaşın önemine dikkat çekti. Çalışmaların amacının, halkın emniyet teşkilatına olan güvenini pekiştirmek ve suçla mücadelede iş birliğini artırmak olduğu belirtildi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Güvenliğiniz için buradayız. Birlikte daha güçlüyüz" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK