Bilecik'te hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek - Son Dakika
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Bilecik'te hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek

02.06.2022 11:14
Bilecik'te hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Bilecik'te hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredeceği söylendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Bilecik'te hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredeceği söylendi.

Meteoroloji Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre 26-31 Mayıs tarihileri arasında Bilecik, Eskişehir, Bursa ve Kütahya'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta başına kadar etkisini sürdürmesi beklendiği söylendi. İl merkezlerimizde beklenen günlük en yüksek hava sıcaklıklarının Bilecik'te 28 ile 30 derece, Eskişehir 27 ile 28 derece, Bursa 30 ile 31 derece, Kütahya ise 27 ile 29 dereceye olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Meteoroloji Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlar güneş çarpmasına karşı uyardı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek - Son Dakika


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