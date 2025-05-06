Bilecik\'te Hıdrellez Gelenekleri Kutlandı

Bilecik'te her yıl Hıdrellez sabahı Kırklar Tepesi'ne gelen vatandaşlar, toprağa taştan ev ve araba resimleri yaparak, dileklerini kağıda yazıp gül ayağı altındaki toprağa koyarak saklıyorlar.

Bilecik'te vatandaşlar, her yıl Hıdrellez sabahının erken saatlerinde kentin dört bir yanından gelenlerle bir araya gelerek kabir olduğuna inanılan Cumhuriyet Mahallesi Kırklar Tepesi olarak bilinen Erenler Sokak'ta buluşuyor. Buradaki Kırklar Camisi'nde sabah namazının ardından şükür namazı kılan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ediyor. Daha sonra caminin bahçe bölümünde yer alan ve kabir olduğuna inanılan mezarın başında dua eden vatandaşlar, dileklerine göre, gül ağacının dibine para gömüyor, tebeşirle ev veya beşik resmi çiziyor. Ev çizenler evinin olacağını, beşik çizenler ise çocuğunun olacağına inanıyor.

"Herkes için huzur bereket ve sağlık diledik"

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve başkan yardımcıları da vatandaşlarla bir araya gelerek, Hıdrellez sevincine ortak oldular. Bilecik Belediyesi olarak güzel bir geleneğin yaşatılmasında paydaş oldukları için duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Subaşı, "Bugün Bilecikliler olarak bizler de vatandaşlarımızla birlikte Kırklar tepesinde Kırklar Camisindeyiz. Hıdrellezin gelişini hep birlikte kutluyoruz. Huzur ve bereket diledik. Ailemiz için de sağlık diledik. Ama en çok da herkes için adalet diledik. Ekrem İmamoğlu başkanımız için özgürlük diledim. Herkes için bol ve bereketli rızık diledim" dedi.

Geleneği yaşatan vatandaşlara Bilecik Belediyesi tarafından simit, peynir ve çay ikramı yapıldı. - BİLECİK