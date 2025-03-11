Bilecik'te İftar Kuyruğu: 50 Yıldır Pide Yapıyor - Son Dakika
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Bilecik'te İftar Kuyruğu: 50 Yıldır Pide Yapıyor

Bilecik\'te İftar Kuyruğu: 50 Yıldır Pide Yapıyor

Hüseyin Yıldız, 50 yıldır pide yaparak Ramazan'da yoğun ilgi görüyor ve kuyruklar oluşuyor.

11.03.2025 11:17
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Bilecik'te yarım asırdır ramazan pidesi yapan Hüseyin Yıldız'ın dükkanın önünde iftar öncesi metrelerce kuyruk oluşuyor.

Kentte 50 yıldır fırıncılık yapan Hüseyin Yıldız Ramazan ayında normal günlere göre daha fazla çalıştıklarını söyledi. Ramazan ayının fırıncı bayramı gibi söylemlerin doğru olmadığını anlatan Yıldız, "Ramazan ayında şartları normal ekmek dönemine göre daha ağır ve yoğun geçiyor. Tabii ben 50 yıldır burada hizmet verdiğimden müşterilerimiz pidemizi sağ olsunlar beğeniyorlar. Dolayısıyla yoğun olur, her akşam burada kuyruk olur. Ben bu yaşımda bütün hamur yoğurmasını, yeri geliyor tırnağını, yeri geliyor çevirmesini hepsini ben kendim yapmaya gayret ediyorum. Dolayısıyla ben işimi mesleğimi severek, ilk günkü heyecanla her gün iş yerime geliyorum. Ramazan ayı gerçekten zor çünkü hepsi el işçiliği el emeğine döküldüğü için günlük sekiz saat on saat hiç durmadan devam ediyoruz. Bu ister istemez bizleri yoruyor ama hep şunu derler 'Ramazan fırıncının bayramı'. Bu çok eskidendi şimdi pek de öyle değil. Her geçen gün bizim işimiz biraz daha zorlaşıyor. Neden derseniz artık bu işe personel yetişmiyor. Şimdi personelim olsa benim bu yaşta burada ne işim var. Çocuklara bırakıp devir eder geçerim" dedi.

40-50 derece sıcakta ustaların pide çıkardığını anlatan Yıldız, "Ramazan'da bizim hamur hanemiz rahat ama tabii yukarıda fırında pişiren arkadaşlar illa ki 40 derece 50 buluyor sıcaklık. Dolayısıyla orada durmak öyle kolay değil. Orada oğlumun biri çalışıyor. Aşağıda da bir oğlum çalışıyor ben de buradayım, kardeşim burada, personelimiz burada hep birlikte Ramazanı çıkartmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te İftar Kuyruğu: 50 Yıldır Pide Yapıyor - Son Dakika

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