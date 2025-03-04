Bilecik\'te İftar Sofralarında Birlik ve Beraberlik

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Ramazan ayının manevi atmosferi, Bilecik'te iftar sofralarında birlik ve beraberlik içinde yaşanıyor.

Bilecik Belediyesi'nin koordinasyonunda, hayırseverlerin desteğiyle kurulan iftar çadırında vatandaşlar bir araya geldi. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, iftar çadırını ziyaret ederek vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. İftar programına, belediye yetkilileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhu, iftar çadırında en güzel şekilde yaşandı.

Vali Aygöl, iftar sonrası yaptığı açıklamada, "Ramazan, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı aylardan biri. Belediyemizin koordinasyonunda, hayırseverlerimizin desteğiyle kurulan bu iftar çadırı, ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza kucak açıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK