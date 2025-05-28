Bilecik\'te İkramlar Tepki Çekti

Bilecik'te düzenlenen programda açıkta yapılan ve ikram edilen ürünler tepkilere neden oldu.

Bilecik İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nce Pelitözü Gölpark mesire alanında Türk Mutfağı Haftası nedeniyle bir program düzenlendi. Yaklaşık 300 farklı yöresel ürünün yer aldığı etkinlikte katılımcılara ücretsiz ikramlar yapıldı. Bilecik'in gastronomik zenginliğini hem yerel halka hem de davetlilere tanıtmayı hedefleyen etkinlikte ürünlerin açıkta bekletilmesi ve üzerlerinde bişeyler örtülmemesi tepkilere neden oldu.

Vatandaşlar duruma tepki gösterdi. - BİLECİK