Bilecik\'te İlk Erik Hasadı Heyecanı

Bilecik'te 3 bin 810 dekarda erik üretimi yapılırken, Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler köyünde ilk erik hasadı yapıldı.

Ciciler köyünde düzenlenen programda, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, üreticilerle bir araya gelerek sezonun ilk erik hasadına katıldı. Üreticilerle sohbet eden Vali Sözer, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Programa ayrıca Bilecik İl Tarım Müdürü Çetin Ayvalık, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ve Bilecik İl Özel İdare Genel Sekreteri Seda Bayrakçı da katıldı. İlin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan erikte ilk hasat heyecanı yaşanırken, üreticilerle birlikte ürün toplandı.

Programda konuşan Vali Faik Oktay Sözer, toprağı emekle işleyen çiftçilere teşekkür ederek, "Bilecik'te toplam 3 bin 810 dekarda erik üretimi yapılırken, Osmaneli ilçemiz üretimde önemli bir paya sahip. Ilıman iklimi ve verimli toprak yapısıyla öne çıkan ilçemizde can eriği başta olmak üzere farklı erik çeşitleri yetiştiriliyor. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum, emekleri çok kıymetli" dedi.

Programın sonunda Vali Sözer ve protokol üyeleri, üreticilerle birlikte salçalı ekmek yiyerek sohbet etti. - BİLECİK