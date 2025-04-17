Bilecik'te İmamoğlu İçin Yoğun İmza Kampanyası

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için başlatılan imza kampanyasına yoğun katılım olduğunu belirtti. Karaçam, "Halkın teveccühü gerçekten çok güzel" derken, merkezde şu ana kadar yaklaşık 10 bine yakın imza verildiğini açıkladı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçime gidilmesi talebiyle başlatılan imza kampanyası Bilecik'te de sürüyor. Kent sakinleri, CHP İl Örgütünce Atatürk Parkı'nda kurulan masada imzalarını veriyor.

CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Karaçam, kampanyaya ilişkin açıklamasında, Merkez ilçede şu ana kadar yaklaşık 10 bine yakın imza atıldığını bildirerek, "Halkın teveccühü gerçekten çok güzel, hala artarak da devam ediyor" dedi.

İmza atanlardan vatandaşlık numarasını almadıklarını belirten Karaçam, "Sadece ad, soyad ve isteyen vatandaşlarımızdan telefon numarası alıyoruz. Ayrıca bu imzalar, CHP Genel Merkezi'nde emniyetli bir şekilde saklanacak. Herhangi bir makama teslim edilmesi gibi bir durum söz konusu değil. O sebepten imza atacak vatandaşlarımız müsterih olabilirler. Herhangi bir merciye teslim edilmesi gibi bir durum yok. O yüzden çekinilecek bir durum da yok açıkçası."

Karaçam, şu anda Türkiye'de dünyanın en büyük imza kampanyasının sürdürüldüğünü, tüm CHP örgütlerinin sahada olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Türkiye'nin dört bir yanında stantlarımız var. Vatandaşlarımız Türkiye'nin her yerinde imzalarını atabilirler. Bilecik Merkez'de Atatürk Parkı'ndaki standımız sabit olmak kaydıyla, semt pazarları ve çeşitli meydanlarda da yine stantlar olacak.

Türkiye'de keşke bunu yapmasaydık. Keşke her şey daha normal olabilseydi, çatışmasız bir ortamda siyaset yapabilseydik ama şu anda bu maalesef mümkün değil. Bu nedenle sonuna kadar demokratik haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz."