Bilecik'te İş Makineleri Sınavı İncelendi - Son Dakika
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Bilecik'te İş Makineleri Sınavı İncelendi

Bilecik\'te İş Makineleri Sınavı İncelendi
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İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Bozüyük'te iş makineleri operatörlük sınavını yerinde inceledi.

Bilecik'te iş makineleri operatörlük sınavı yerinde incelendi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen sınav alanını gezen Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, sınavın yürütülme sürecine ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Sınavın sağlıklı, güvenli ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları yerinde değerlendiren Şimşek, sınav organizasyonunu da inceledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, sınav sürecinde görev alan personele çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, "Mesleki yeterliliklerin doğru ve güvenilir şekilde ölçülmesi büyük önem taşıyor. İş makineleri operatörlük sınavlarının sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için görev alan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Adaylarımıza da sınavlarında başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te İş Makineleri Sınavı İncelendi - Son Dakika

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