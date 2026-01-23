Bilecik\'te jandarma ve zabıta bir araya geldi

Bilecik'te İl Jandarma Komutanı Albay Ali Vanlı ile Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev bir araya geldi.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, Bilecik Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev ile gerçekleştirilen görüşmede kurumlar arası iş birliği, sahada yürütülen çalışmalar ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik konular ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı buluşmada, güvenlik ve belediye hizmetlerinde koordinasyonun önemi vurgulandı.

Bilecik Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, "Engin bilgi birikimlerinin aktarımından dolayı Zabıta Müdürlüğümüz adına sonsuz şükranlarımızı arz ederken, bizim rahat yaşamamız için canları pahasına gece gündüz görev yapan tüm İl Jandarma personeline görevlerinde başarılar diliyoruz" dedi. - BİLECİK