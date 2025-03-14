Bilecik\'te Kadınlar İçin Mukabele Programı

Bilecik'in İsmetpaşa Mahallesi'nde, mahalle sakinlerinin Ramazan ayının manevi atmosferini en güzel şekilde yaşaması için mahalle konağında kadınlara yönelik mukabele programı düzenleniyor.

İsmetpaşa Mahalle Muhtarlığı tarafından organize edilen bu program, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiriyor. Mahalle sakinleri her gün bir araya gelerek Kur'an-ı Kerim tilavetini takip ediyor ve bu özel ayın manevi ikliminden istifade ediyor. Mukabele programında kadınlar, Ramazan ayının feyzini mukabele okuyarak yaşıyor ve Kur'an-ı Kerim'in bereketini paylaşıyorlar.

"Hanımların yoğun ilgisi ve manevi coşkusu eşliğinde gerçekleşen ziyaret, temennilerle son buldu"

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek mahalle konağında mukabele okuyan kadınları ziyaret ederek, Ramazan ve mukabelenin önemi hakkında sohbet etti. Mukabele geleneğinin asırlardır sürdüğünü belirten Müftü Dilek, Kur'an-ı Kerim'in Ramazan'da daha çok okunması ve yaşanması gerektiğini vurgulayarak, "Mukabele, bizleri Kur'an-ı Kerim'le buluşturan ve onun rehberliğinde hayatımızı şekillendirmemize vesile olan güzel bir ibadettir. Sizlerin bu güzel ortamda bir araya gelerek Kur'an-ı Kerim okuyup dinlemesi, Ramazan'ın bereketini en güzel şekilde yaşamanın bir örneğidir. Rabbim niyetlerinizi kabul eylesin, dualarınızı makbul kılsın. Hanımların yoğun ilgisi ve manevi coşkusu eşliğinde gerçekleşen ziyaret, temennilerle son buldu. Mukabele programı Ramazan ayı boyunca devam edecek ve mahalle sakinleri için önemli bir manevi etkinlik olmaya devam edecek" şeklinde konuştu. - BİLECİK