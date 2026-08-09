Coğrafi işaretli Kamber Biberi’nde hasat başladı - Son Dakika
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Coğrafi işaretli Kamber Biberi’nde hasat başladı

Coğrafi işaretli Kamber Biberi’nde hasat başladı
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Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Geçitli köyünde coğrafi işaretli Kamber Biberi'nde hasat başladı. Vali ve belediye başkanının katıldığı etkinlikte, ata tohumu biberin hibrit tohum kullanılmadan 50 üretici tarafından yaklaşık 100 dekarlık alanda yetiştirildiği belirtildi.

Bilecik'te coğrafi işaretli Kamber Biberi'nde hasat başladı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bağlı Geçitli köyünde 1 Haziran 2026 tarihinde menşe adıyla tescil edilerek coğrafi işaretli ürün statüsü kazanan Kamber Biberi'nde hasat başladı. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık bölgenin simge tarım ürünlerinden biri olan coğrafi işaretli Bilecik Kamber Biberi'nin hasat etkinliğine katıldı. Hasat programının ardından köy sakinleri ve üreticilerle çay içerek sohbet eden Vali Sözer, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Vali Sözer, "Bilecik'te yaygın olarak yetiştirilen sebzeler arasında yer alan, Osmanlı döneminden bu yana özgün özelliklerini koruyan ata tohumu Kamber Biberi'nin üretimi hibrit tohum kullanılmadan sürdürülüyor. Ticari üretimin merkezi konumundaki Geçitli köyünde 50 üretici tarafından yaklaşık 100 dekarlık alanda yetiştirilen Kamber Biberi, kalın etli yapısıyla taze tüketimin yanı sıra dolmalık, kızartmalık ve turşuluk olarak da tercih ediliyor" dedi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Bilecik, Söğüt, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Coğrafi işaretli Kamber Biberi’nde hasat başladı - Son Dakika

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