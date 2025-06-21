Bilecik\'te Kazalar Kavşağı Trafik Işığı İstiyor

Bilecik'te 'Kazalar Kavşağı' olarak adlandırılan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağına sürücüler yıllardır trafik ışığı istediklerini ama yetkilerin bu çağrıya kulak asmadıklarını söylediler.

Bilecik'te ayda onlarca kazanın yaşandığı ve vatandaşların 'Kazalar Kavşağı' olarak adlandırdığı bölgede bir trafik ışığının olmaması tepkilere neden oluyor. Sücürüler kavşaktan hastane istikametine gittiklerinde rampadan gelen araçları göremediklerini ve bu nedenle kazalara sebep olduğu anlatarak bu kavşağa trafik ışığı istediler. Bilecik 1. OSB'den günde yüzlerce aracın çıktığını söyleyen sürücüler, bu araçların kavşaktan kent merkezine dönüş yaptığında oluşan kuyruk nedeniyle kazalara davetiye çıkardığı dile getirdiler.

Öte yandan sürücüler bu sorunun yıllarca sürdüğünü ve yeni gelen Vali Faik Oktay Sözer'den bu konuya bir çare olmasını istediler. - BİLECİK