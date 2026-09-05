Bilecik\'te Konak Kafe\'nin tahliyesinde hukuk mücadelesi sürüyor

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Avukat Hasan Sevinç, 25 Haziran 2025 yılında 10 yıllık kira sözleşmesi biten ve kurumun mahkemelik olduğu TSO Başkanı Mehmet Ergün'ün işlettiği Konak Kafe ile ilgili, "10 yıl kira süresi dolduğu için tahliye talebinde bulunduk. Tahliye talebinde valilik tarafından idare kurulu tarafından taşınması tahliyesine karar verildi" dedi.

Bilecik İl Genel Meclisi eylül ayı 4'üncü birleşimi Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş başkanlığında yapılırken, bir gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Ardından AK Parti Grubu adına Meclis Üyesi Şaban Güdem söz alarak, Konak Kafe'nin son durumunu sordu. Ardından konu hakkında açıklama yapan Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Sevinç, "Konak kafe olarak bilinen işletmeyle ilgili 10 yıl kira süresi dolduğu için tahliye talebinde bulunduk. Tahliye talebinin akabinde Valilik İdare Kurulu tarafından taşınması tahliyesine karar verildi. Akabinde işletmeci tarafında Eskişehir İdare Mahkemesi'nde yürütmeye durdurulması iptal talepli dava açıldı. Davada Eskişehir İdare Mahkemesi yürütmeye durdurulmasına karar verdi. Akabinde idare hukukçuları olarak yaptığımız itirazlar neticesinde Bursa Bölge İdare Mahkemesi İstinaf Mahkemesi sıfatıyla yürütmeye durdurulması kararını kesin olarak kaldırdı. Bu karar sonrası işletmeci tarafından yeniden 'Yürütmenin durdurulması' talebiyle Eskişehir İdare Mahkemesine başvuruldu. Eskişehir İdare Mahkemesi yürütmeye durdurması talebini reddetti. Red kararına karşı istinaf kanun yolu başvurusuyla Bursa Bölge İdare Mahkemesine işletmeci müstecir başvuruda bulundu. Bursa Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurulması talebinin reddi kararını kaldırdı. Yeniden inceleme yapmak üzere Eskişehir İdare Mahkemesine dosyayı geri gönderdi" dedi.

"Yürütmenin durdurulması riskiyle hukuk düzleminde karşı karşıyayız"

Sevinç açıklamasının devamında, "Bu olay Bilecik'te çok takip edilen gündem olan bir konu. Meclis üye hepiniz çok soruluyor hukukçular olarak bizim görüşümüz yürütmenin durdurulması talebinin tamamen hukuk düzleminde bir daha gündem olmayacak noktaya gelmemesi. Müstecirleri biz tahliye etme noktasında olamıyoruz şuan da yürütmenin durdurulması riskiyle hukuk düzleminde karşı karşıyayız. Eskişehir İdare Mahkemesi önümüzdeki hafta yürütmenin durdurulmasıyla ilgili nihayet mutlaka karar vermesi gerekiyor. Yürütme durdurulması kararı verecek ki, biz hukukçular olarak vermesini hukuken imkansız olduğunu düşünüyoruz. Çünkü gerekli itirazlarımızı ciddi anlamda yapmış bulunmaktayız. Bunun yanında bir de işletmeci taşınması rızayı tahliye edileceğine ilişkin bir idareye dilekçe verdi. Kendisiyle yapılan görüşmelerde önümüzdeki haftaya kadar taşınması tahliye edileceği noktada da süreci yürütüyoruz. Ama neden tahliye noktasında cebri icra yoluyla zorunlu, zorlayarak ve devletin gücü kullanılarak neden tahliye edilmiyoruz. Cevabı ise, yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahiyette bir karar oluşmadığı için biz bu şekilde ticaret faaliyet gösteren işletmelerde bugün tahliye işlemi gerçekleştirdiğimizde akabinde 10-15 gün sonra gelecek yürütmeyi durdurma kararında işletmeci taşınmaza geri dönüyor. Bunu durduramıyoruz bunun örnekleri var. Ben Bilecik Belediyesinde görev yaparken eski halk bankası karşısı şuan ki Atatürk Parkı denilen işletmeci biz tahliye etmiştik. Sonrasından işletmeci yürütmeyi durdurma kararını alıp geri dönmüştü. Böyle bir durum olması açısında idaremiz açısından bir prestij kaybıdır ve buna neden olmak istemiyoruz. Hem de 10-15 gün çalışamadığı sürenin ticari kaybından kaynaklı tazminat davasına ile karşılaşmak istemiyoruz açıkçası" dedi.

"Burası yeniden taşınmazı ihale edebilecek ya da idarenin tasarrufuna bırakılacak"

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Sevinç son olarak, "Süreci hassasiyetle takip ediyoruz, hukuki anlamda hiçbir boşluğa mahal vermeyecek şekilde. Sürecin en başında ilk süre dolmadan üç ay önce gönderdiğimiz ihtarnameden başlayarak valiliğimizin aldığı karar sonrasındaki yargı süreci takip ediyoruz. İnşallah bu olayı nihayetlendirip yeniden taşınmazı ihale edebilecek ya da idarenin tasarrufuna bırakılacak. Çünkü il genel meclisimizin bu konuda kararı var ağustos ayında almış olduğu karar. Kararda da idarenin bu noktada 2886 göre işlem yapması noktasındaydı kararı. O kararı da uyguluyoruz ama hukuki süreçler var" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Yeni Parti Grubu adına soru soran Grup Sözcüsü Hakkı Elmas, 2886 sayılı kanunun 75'inci maddesini uyguluyorsunuz" sorusuna Sevinç, "Evet" diyerek yanıt verdi ve kiranın da ecrimisilin usulü alındığı sözlerine ekledi.