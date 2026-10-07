Bilecik'te Konak Kafe'nin tahliyesinde kayırma bulgusuna rastlanmadı - Son Dakika
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Bilecik'te Konak Kafe'nin tahliyesinde kayırma bulgusuna rastlanmadı

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Bilecik\'te Konak Kafe\'nin tahliyesinde kayırma bulgusuna rastlanmadı
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Bilecik İl Özel İdaresi komisyon raporunda, Konak Kafe'nin tahliye edilmemesinde kayırma veya ayrıcalık bulgusuna dair somut bilgi olmadığı belirtildi. Raporda, TSO Başkanı Mehmet Ergün'ün rızai tahliye beyanına rağmen tahliyenin yapılmadığı ve adli sürecin sürdüğü kaydedildi.

25 Haziran 2025 yılında 10 yıllık kira sözleşmesi biten Konak Kafe çıkmazında komisyon üyeleri işletmede inceleme yaparak bir rapor oluşturdu. Raporda, "24 Temmuz günü müstecirin taşınmazı rızaen tahliye edeceğine ilişkin idareye verdiği dilekçe ve sözlü taahhütler verirken, buna rağmen tahliyeyi gerçekleştirmedi" denildi.

Bilecik İl Özel İdesi Ekim ayı 3'üncü birleşiminde mecliste gurunu olan tüm partiler ortak bir önerge verirken, kamuoyunu meşgul eden ve 25 Haziran 2025 yılında 10 yıllık kira sözleşmesi biten Konak Kafe çıkmazı Araştırma, Geliştirme, Sanayi ve Ticaret Komisyonu'na sevk edilmişti. Komisyon üyeleri dün işletmeyi gezerek, aynı zamanda Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mehmet Ergün'ün bizzat dinlenmesi suretiyle bir rapor hazırladı.

"Tahliye belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilmedi"

Hazırlanan raporda, "İl Genel Meclisinin 05 Ekim 2026 tarihinde yapılan 3'üncü birleşiminde alınan 2026/158 sayılı karar ile Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesinde bulunan ve Konak Kafe olarak kullanılan taşınmazın kira süresinin sona ermesine rağmen tahliye edilmemesi, müstecirin taşınmazı rızaen tahliye edeceğine ilişkin İdareye verdiği dilekçe ve sözlü taahhütleri, buna rağmen tahliyenin gerçekleştirilemedi. Yukarıda açıklanan bilgi, belge, adli süreç, meclisimiz gündemine yansıyan açıklamalar ve komisyonumuzca gerçekleştirilen yerinde inceleme birlikte değerlendirildi. Konak Kafe olarak kullanılan taşınmazın kira süresinin sona ermesi üzerine İdarece tahliye sürecinin başlatıldığı. Mehmet Ergün'ün 24 Temmuz 2026 tarihli dilekçesiyle taşınmazı kendisine verilecek süre içerisinde rızaen tahliye edeceğini açık ve yazılı şekilde beyan ettiği, ancak tahliyenin belirtilen süre içerisinde gerçekleşmediği. Tahliye işlemine ilişkin adli sürecin kesintisiz şekilde devam ettiği ve Eskişehir 2. İdare Mahkemesince son olarak 14 Eylül 2026 tarihinde yeniden yürütmenin durdurulmasına karar verildiği. İdarenin söz konusu ikinci yürütmenin durdurulması kararına karşı da Bursa Bölge İdare Mahkemesine itiraz ederek hukuki süreci devam ettirdiği" denildi.

"Yürütülen adli başvurular ve işletmeciden alınan rızai tahliye beyanıyla ortaya konulduğu komisyonumuzca tespit edilmiştir"

Raporda ayrıca, "Cebri tahliyenin belirli bir aşamada uygulanmamasının yeniden yürütmenin durdurulması kararı verilmesi halinde işletmecinin taşınmaza geri dönmesi. İdarenin tazminat sorumluluğuyla karşılaşması ve kamu idaresinin kurumsal itibarı bakımından ortaya çıkabilecek sakıncaların gözetilmesinden kaynaklandığı; nitekim yeniden yürütmenin durdurulması verilmesi riskinin daha sonra fiilen gerçekleştiği. Bu itibarla, mevcut bilgi ve belgeler kapsamında taşınmazın bugüne kadar tahliye edilememesinin kişiye özgü bir ayrıcalık, kayırma veya kamuoyuna yansıyan ifadeyle adamına göre muamele niteliğinde bir idari uygulamadan kaynaklandığını ortaya koyan somut bir bilgi ve belge bulunmadığı. Aksine İdarenin tahliye yönündeki iradesinin tesis edilen işlemler, yürütülen adli başvurular ve işletmeciden alınan rızai tahliye beyanıyla ortaya konulduğu komisyonumuzca tespit edilmiştir. Bununla birlikte, kamuya ait taşınmazların etkin, şeffaf, eşitlik ilkesine uygun ve kamu yararı gözetilerek yönetilmesinin esas olduğu dikkate alındı. Devam eden adli sürecin İdarece titizlikle takip edilmesi, mevcut yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması veya İdare lehine tahliyeye imkan sağlayan uygulanabilir bir hukuki durumun ortaya çıkması halinde, taşınmazın tahliye ve teslimine ilişkin işlemlerin herhangi bir gecikmeye mahal verilmeksizin sonuçlandırılması, sonrasında taşınmaz hakkında İl Genel Meclisinin kararları ve ilgili mevzuat doğrultusunda işlem tesis edilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA
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