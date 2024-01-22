Bilecik\'te Konut Satışları Yüzde 12,7 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2023 Aralık ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 oranında azaldı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2023 Aralık ayında, 2022 Aralık ayına göre yüzde 12,7 oranında azalarak 379 adet oldu.

Bilecik'te konut satışlarında 2023 Aralık ayında konutların 187 adedi ilk defa (ilk el satış), 192 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 379 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73,9 oranında azalarak 23 adet, diğer satışlar ise yüzde 2,9 oranında artarak 356 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 23 konutun 11 adedi ilk satış, 12 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2023 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 azalarak 138 bin 557 oldu. - BİLECİK