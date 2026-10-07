Bilecik\'te koruma altındaki çocuklar teleskopla gökyüzünü inceledi

Bilecik'te koruma altında bulunan çocuklar teleskopla gökyüzünü inceledi.

Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, düzenlenen 'Uzay ve Gökyüzü Etkinliği' ile uzay ve gökyüzünü yakından tanıma fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında çocuklara uzay, gezegenler ve yıldızlar hakkında bilgiler verildi. Bilgilendirmenin ardından teleskopla gökyüzü gözlemi gerçekleştirildi. Çocuklar, teleskop aracılığıyla gökyüzünü inceleyerek gök cisimlerini daha yakından gözlemledi. Etkinlikle çocukların bilime ve gökyüzü gözlemlerine olan ilgilerinin artırılması, merak duygularının desteklenmesi ve yeni bilgiler edinmeleri amaçlandı.

"Onların gözlerindeki merakı ve heyecanı görmek bizler için en büyük mutluluk"

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, çocukların farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayan etkinliklerin önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın merak duygularını destekleyen, onları araştırmaya ve öğrenmeye teşvik eden her çalışmayı önemsiyoruz. Bugün de çocuklarımız uzay, gezegenler ve yıldızlar hakkında yeni bilgiler edinirken teleskopla gökyüzünü gözlemleme fırsatı buldu. Çocuklarımızın farklı deneyimler yaşayarak ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini istiyoruz. Bilime, doğaya ve çevrelerine karşı meraklarını artıracak etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Onların gözlerindeki merakı ve heyecanı görmek bizler için en büyük mutluluk" dedi.