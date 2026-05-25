Kurban pazarında hayvanlara ultrason cihazı ile gebelik testi yapıldı

25.05.2026 16:33
Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvan satış pazarında kurbanlıkların gebelik testi, yaş tayini ve fizyolojik yeterliliklerini kontrol ediyor. Sağlıklı ve güvenli kurban alışverişi için denetimler bayram boyunca sürecek.

Bilecik'teki hayvan satış pazarında kurbanlıkların gebelik testi, yaş tayinleri ve fizyolojik yeterlilikleri kontrol ediliyor.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurbanlık hayvan alışverişini yapması amacıyla pazar alanında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Çelik ve Veteriner Hekimi Mehmet Umut Ünal pazar alanında kontroller gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde gebe ve damızlık hayvanın olmadığı bilgisi paylaşılırken, denetimlerin devam edeceği bilgisi verildi.

"Vatandaşlarımızın ibadetlerini en sağlıklı ve güvenli şekilde yapması temel hedefimiz"

Yapılan kontroller hakkında bilgi veren Veteriner İşleri Müdürü Çelik, "Veteriner İşleri Müdürlüğündeki arkadaşlarımız pazar alanında hizmet veriyoruz. Hayvanların kurban vasfı taşıyıp taşımadıkları, gebelik testi, yaş tayinleri ve fizyolojik olarak yeterliliklerini kontrol ediyoruz. Ayrıca il dışından gelen hayvanların nakil belgesini alıyoruz. İçeriden getirilen küçük baş hayvanların veteriner sağlık raporunu, büyük başlarda ise pasaportunu kontrol ediyoruz. Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğünde seyyar ultrason cihazı ile gebelik testi yapıyoruz. Kurbanlık vasfını kazanmamış hayvanların satışına izin vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çelik ayrıca müdürlük olarak bayram boyunca sahada olacakları bilgisini paylaştı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

