Başkan Yardımcısı Ünver, \'Kurgu Aynası\' fotoğraf sergisinin açılışına katıldı

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Ünver, 'Kurgu Aynası' fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.

Bursa Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (BUFSAD) tarafından hazırlanan 'Kurgu Aynası' fotoğraf sergisi, Atatürk Parkı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Fotoğraf sanatının farklı bakış açılarıyla yorumlandığı serginin açılışına Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Ünver de katıldı. Sanatın toplumsal yaşamda önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekilen sergide, BUFSAD üyelerinin objektifinden yansıyan birbirinden özel kareler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Açılış programında sergiyi gezen Mesut Ünver, eserleri tek tek inceleyerek fotoğraf sanatçılarıyla bir araya geldi. Atatürk Parkı Sanat Galerisi'nde kapılarını açan sergi, fotoğraf sanatına ilgi duyan vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sanatın farklı disiplinlerini kent yaşamıyla buluşturan etkinliklerin kültürel hayata katkı sunduğu belirtilirken, serginin belirli bir süre ziyaretçilerini ağırlayacağı öğrenildi.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Ünver, "Sanatın birleştirici gücüne inanıyor, kentimizin kültürel yaşamına katkı sunan her etkinliği önemsiyoruz. Birbirinden değerli eserlerin yer aldığı 'Kurgu Aynası' fotoğraf sergisinin hazırlanmasında emeği geçen Bursa Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği üyelerini kutluyor, tüm sanatseverleri sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum" dedi. - BİLECİK