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Bilecik'te Kurum Çalışanlarının Çektiği 'Mutlu Yıllar Türkiye' Videosu Beğeni Topladı - Son Dakika
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Bilecik'te Kurum Çalışanlarının Çektiği 'Mutlu Yıllar Türkiye' Videosu Beğeni Topladı

Bilecik'te kurum çalışanları tarafından hazırlanan 'Mutlu Yıllar Türkiye' videosu, beğeni topladı. Videoda, farklı kurumlardan çalışanlar 2024 yılında da azim ve kararlılıkla çalışacaklarını belirtti. Bilecik Valisi Şefik Aygöl ise 2024 için dilek ve temennilerde bulunarak, yeni yılın hayır, huzur ve başarı getirmesini diledi.

Bilecik\'te Kurum Çalışanlarının Çektiği \'Mutlu Yıllar Türkiye\' Videosu Beğeni Topladı
01.01.2024 - 23:03,
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Bilecik'te kurum çalışanlarının çektiği 'Mutlu Yıllar Türkiye' videosu beğeni topladı

BİLECİK - Bilecik'te kurum çalışanlarını tarafından hazırlanan 'Mutlu Yıllar Türkiye' videosu beğeni topladı.

'Mutlu Yıllar Türkiye' videosunda Ertuğrulgazi Türbesi'nden bir alp, İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Devlet hastanesi sağlık personeli,112 Acil Servis personeli, bir öğretmen, İl Özel İdaresi ekipleri 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirttiler. Videonun sonunda ise Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 2024 için dilek ve temennilerde bulunarak, "Acısıyla tatlısıyla geçirdiğimiz 2023 yılını geride bırakıyor, yeni ümitlerle yeni bir yıla girmenin heyecanını yaşıyoruz. 2024 yılının başta siz değerli hemşerilerimiz olmak üzere memleketimize ve tüm insanlığa hayır, huzur, başarı getirmesini diliyorum. Kuruluş ve kuruluşun şehri Bilecik'ten mutlu yıllar Türkiye" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik'te Kurum Çalışanlarının Çektiği 'Mutlu Yıllar Türkiye' Videosu Beğeni Topladı - Son Dakika
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