Bilecik\'te Marketlerde Fiyat etiketi Denetimi

Yerel

Bilecik Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı görevlileri ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Osmaneli'nde faaliyet gösteren zincir marketlerde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde, ürünlerin kasa ve raf fiyatları karşılaştırılarak vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli incelemeler titizlikle yapıldı. Denetim sırasında tespit edilen herhangi bir uygunsuzluk anında düzeltildi ve marketlere gerekli uyarılar yapıldı.

Osmaneli Belediyesi, tüketicilerin korunmasına yönelik bu denetimlerin aralıksız süreceğini ve vatandaşların güvenle alışveriş yapabilmeleri için her türlü önlemi alacaklarını belirtti. Belediye yetkilileri, bu tür denetimlerle halkın mağduriyetinin önlenmesi ve tüketici haklarının korunmasının sağlandığını vurguladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına denetimlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Herkesin güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmesi için çalışıyoruz" denildi. - BİLECİK