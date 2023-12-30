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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparken, araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Kaza dün gece Bilecik-Eskişehir Karayolu Küplü Köyü mevkiinde meydana geldi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik\'te meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı
30.12.2023 - 23:47,
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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

BİLECİK - Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparken, araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza dün gece Bilecik- Eskişehir Karayolu Küplü Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; karayolunda seyir halindeki 34 DNC 988 plakalı otomobil sürücüsü Yusuf K. Küplü Köyü sınırları içinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarparak, durabildi. Kazada sürücü Yusuf K.'nin yanı sıra araç içinde yolcu olarak bulunan A.K. H.K.yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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