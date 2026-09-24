Bilecik'te minibüs sürücülerine ayrılan yere 11 EL 759 plakalı araç park etti - Son Dakika
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Bilecik'te minibüs sürücülerine ayrılan yere 11 EL 759 plakalı araç park etti

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Bilecik\'te minibüs sürücülerine ayrılan yere 11 EL 759 plakalı araç park etti
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Bilecik'in en işlek caddesi Tevfikbey'de, minibüs sürücülerinin yolcu indirip bindirmesi için sarı çizgiyle ayrılan bölüme 11 EL 759 plakalı araç park etti. Hatalı park minibüs sürücülerinin tepkisini çekti; sürücüler, duyarsız sürücülerin dikkatli olmasını istediler.

Bilecik'te minibüs durağına önünde minibüs sürücülerine ayrılan yere park eden duyarsız sürücü tepkilere neden oldu.

Olay; Bilecik'in en işlek caddesi olan Tevfikbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park yeri bulamayan 11 EL 759 plakalı araç sürücüsü minibüs sürücülerin rahatça yanaşıp yolcu indirip bindirmek için kendilerine sarı çizgiyle çizilerek ayrılan bölüme park etti. Bu hatalı park minibüs sürücülerin tepkilerine neden olurken, duyarsız sürücülerin dikkatli olmasını istediler.

Kaynak: İHA
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