Bilecik'te Minik Öğrenciler İtfaiye ve Sera Ziyareti Yaptı - Son Dakika
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Bilecik'te Minik Öğrenciler İtfaiye ve Sera Ziyareti Yaptı

Bilecik\'te Minik Öğrenciler İtfaiye ve Sera Ziyareti Yaptı

Bilecik'te Mehmet Nuri Efendi ve Atatürk İlkokulu öğrencileri, itfaiye araçlarını ve sera alanını ziyaret etti. Öğrenciler, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve çiçek dikerek fotoğraf çektirdi.

28.02.2024 10:56  Güncelleme: 10:59
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Bilecik'te minik öğrenciler hem itfaiye araçlarını, hem de serada bulunan bitkileri yakından inceledi.

Mehmet Nuri Efendi ve Atatürk İlkokulu'nda eğitimlerini sürdüren öğrenciler, itfaiye memurları ve sera çalışanlarını ziyaret etti. İtfaiye Müdürlüğü görevlileri tarafından karşılanan öğrenciler, burada yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı, merak ettikleri konuları sorarak öğrenme imkanı buldu. İtfaiye Müdürlüğünde kullanılan araçlar hakkında da bilgi alan öğrenciler daha sonra Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sera alanını ziyaret ederek, buradaki çalışanlarla bir araya geldi. Yetiştirilen çiçek ve bitkiler hakkında bilgi alan küçük öğrenciler, kendi elleriyle çiçek dikerek, fotoğraf çektirdi, merak ettikleri soruların cevabını aldı.

Renkli ve güzel görüntülerin oluştuğu ziyaret, öğrenci ve öğretmenleri tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Minik Öğrenciler İtfaiye ve Sera Ziyareti Yaptı - Son Dakika

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