Bilecik\'te Muammer Elmas Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yerel

Bilecik'te herkes tarafından sevilen ve sayılan Muammer Elmas son yolculuğuna uğurlandı.

Hasan Elmas ve merhume Sebahat Elmas'ın oğlu; Cevahir Pekcan, Zafer Elmas, Metin Elmas, Birgül Turan ve Yarın Gazetesi Yetkilisi Cafer Elmas'ın kardeşi Muammer Elmas (56) geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi bugün İl Müftüsü Ahmet Dilek'in kıldırdığı öğlen namazının ardından İmam Hatip Camii'nden kaldırılarak Bilecik Şehir Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine; Vali Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Bilecik Belediye Başkan Yardımcıları Mesut Ünver, Sabri Çobanoğlu, Yaşar Külhan ve Güven Sönmez, Bilen Gökten, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, Elmas ailesinin yakınları ve çok sayıda sevenleri katıldı.

Vali Aygöl, Cafer Elmas'a ve ailesine başsağlığı dileklerinde bulundular. - BİLECİK