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Bilecik'te 'Mutlu Yıllar Türkiye' videosu beğeni topladı - Son Dakika
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Bilecik'te 'Mutlu Yıllar Türkiye' videosu beğeni topladı

'Mutlu Yıllar Türkiye' videosunda Bilecik'teki kurum çalışanları, 2024 yılında da azim ve kararlılıkla çalışacaklarını belirtti. Bilecik Valisi Şefik Aygöl ise yeni yılda hayır, huzur ve başarı diledi.

Bilecik\'te \'Mutlu Yıllar Türkiye\' videosu beğeni topladı
01.01.2024 - 13:35,
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Bilecik'te kurum çalışanlarını tarafından hazırlanan 'Mutlu Yıllar Türkiye' videosu beğeni topladı.

'Mutlu Yıllar Türkiye' videosunda Ertuğrulgazi Türbesi'nden bir alp, İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Devlet hastanesi sağlık personeli,112 Acil Servis personeli, bir öğretmen, İl Özel İdaresi ekipleri 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirttiler. Videonun sonunda ise Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 2024 için dilek ve temennilerde bulunarak, "Acısıyla tatlısıyla geçirdiğimiz 2023 yılını geride bırakıyor, yeni ümitlerle yeni bir yıla girmenin heyecanını yaşıyoruz. 2024 yılının başta siz değerli hemşerilerimiz olmak üzere memleketimize ve tüm insanlığa hayır, huzur, başarı getirmesini diliyorum. Kuruluş ve kuruluşun şehri Bilecik'ten mutlu yıllar Türkiye" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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