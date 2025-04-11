Bilecik\'te Nisan Karı Köy Yollarını Kapadı

Bilecik'teki kar bazı köy yollarını ulaşıma kapattı

BİLECİK - Bilecik ve bazı ilçelerinde sabaha kaşı başlayan kar yağışı araçları, çatıları, yolları kaplarken bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Bilecik merkez Bahçelievler ve Beşiktaş mahallerinin yüksek kesimlerinde sabaha karşı başlayana kar yağışı etkili oldu. Sabah işe gitmek için evden çıkanlar araçlarının karla kaplı olduğunu görünce hayrete düştü. Araçlar yaklaşık 5 santimetre yüksekliğinde kar birikirken, ağaçlarda biriken karlar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bozüyük'te kar yağışı etkili oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde de gece başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı, vatandaşlara uyandıklarında Nisan sürprizi yaşatırken, bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer 10 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi. Sıcaklığın eksi 6 dereceye kadar düştüğü ilçede yoğun kar yağışı sabah saatlerinden itibaren yerini güneşli bir havaya bıraktı.

Kışlık kıyafetler geri çıktı

Vatandaşlar ilkbaharı yaşamaya hazırlanırken Nisan ayında yağan kar yağışı ile kışlık kıyafetler gar dolaplardan çıktı. Çiçek açan meyve ağaçları kar altında kalırken, vatandaşlar çok uzun yıllardan bu yana Nisan ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde kar yağışının yaşanmadığını belirttiler. Karayolları ekipleri gece buzlanma olaylarına karşı tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadı.