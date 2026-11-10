Bilecik’te öğrencilerin 10 Kasım gösterisi mest etti - Son Dakika
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Bilecik’te öğrencilerin 10 Kasım gösterisi mest etti

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Bilecik’te öğrencilerin 10 Kasım gösterisi mest etti
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Bilecik’te düzenlenen 10 Kasım programında öğrencilerin gösterisi mest etti.

Bilecik'te düzenlenen 10 Kasım programında öğrencilerin gösterisi mest etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde Bilecik'te Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programla anıldı. Düzenlenen anma programına Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve il protokolü katıldı. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan 'Atatürk'ü Anlamak' adlı belgesel gösterildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını, mücadelesini ve milletimize bıraktığı mirası konu alan 'Atatürk' oratoryosu ise izleyenlerden büyük beğeni topladı. Öğrencilerin sahnelediği gösteri, salonda duygu dolu anlar yaşattı.

Anma programı kapsamında il genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Faik Oktay Sözer tarafından verildi.

Program, ödül töreninin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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