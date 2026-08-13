Bilecik’teki orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Bilecik'in Bayırköy beldesi Taşçılar mevkisinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

Bölgede bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bilecik Belediyesi, Osmaneli Belediyesi, Bayırköy ve Vezirhan Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter, 16 arazöz, 7 su tankeri, 4 dozer, 10 ilk müdahale aracı ve 142 personel ile müdahale edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.