Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve ildeki ilgili kurum ve kuruluşlara bağlı ekipler tarafından tünel acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen tatbikat kapsamında Karayolları 14. Bölge müdürlüğüne bağlı Osmangazi tünelinde yangına müdahale ve kurtarma operasyonu yapıldı.

Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Karayolları Şube Şefliği ve Bölge Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı merkeziyle İl Güvenlik ve Acil Durumlar koordinasyon merkezi işbirliğinde düzenlenen tatbikat başarıyla gerçekleştirildi.

Senaryo gereği tünelde meydana gelen kaza ve yangına ilişkin müdahalede bulunan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, söndürme çalışmasında bulunurken diğer kurum ekipleri de acil müdahale ve kurtarma operasyonunda bulundu. - BİLECİK