Bilecik\'te otopark ücretlerine zam geldi

Bilecik'te otopark ücretlerine zam gelirken, 1 saatlik ücreti 20 TL'den 25 TL'ye çıktı.

Bilecik Belediye Meclisinin Ocak ayı 1'inci birleşimden 'Cadde ve Sokaklardaki Otopark Alanlarının Saat Ücretlerinin Yeniden Değerlendirilmesi (artış) Talebi' konusu değerlendirilerek Ücret ve Tarife Komisyonu'na sevk edilmişti. Bilecik Belediye Meclisinin Ocak ayı 2'nci birleşimden Ücret ve Tarife Komisyonundan gelen rapor sonrasında cadde ve sokaklardaki otopark alanlarının saat ücretlerine zam geldi. Komisyondan çıkan raporda, "Bilecik Merkez muhtelif cadde ve sokaklarda yer alan otopark ücretlerinin belediyenin mülkiyetinde veya kullanım hakkına sahip olduğu ya da umuma açık yerlerde ilk 5 dakika ücretsiz, otomobil (taksi), küçük minibüs (panelvan) ve küçük kamyonetler ve SUV araçlar 1 saate kadar KDV dahil 25 TL. Otomobil (taksi), küçük minibüs (panelvan) ve küçük kamyonetler ve SUV araçlar 1 saatten sonra her 1 saat için KDV dahil 15 TL. Yukarıda sayılan araçlar dışında kalan yarım otobüs, otobüs, kamyon gibi bir park yerinden daha fazla alan işgal eden araçlardan; 1 saate kadar KDV dahil 50 TL. Yukarıda sayılan araçlar dışında kalan yarım otobüs, otobüs, kamyon gibi 1 saatten sonra her 1 saat için KDV dahil 30 TL" denildi.

Aylık sınırsız aboneliğe de zam geldi

Ücret ve Tarife Komisyonundan gelen raporda, "Aylık sınırsız abonelik küçük araçlar için KDV dahil 2 bin 500 TL, büyük araçlar için KDV dahil 3 bin TL olarak güncellendi" denildi.

Öte yandan Bilecik Belediye Meclisinin Ocak ayı 2'nci birleşine gelen Ücret ve Tarife Komisyon raporundaki fiyat tarifesi AK Parti ve MHP'nin 'Red' yönünde oylarını kullanmasıyla oy çokluğu kabul edildi. - BİLECİK