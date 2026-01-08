Bilecik'te otopark ücretlerine zam geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bilecik'te otopark ücretlerine zam geldi

Bilecik\'te otopark ücretlerine zam geldi
08.01.2026 17:51  Güncelleme: 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Belediye Meclisi, cadde ve sokaklardaki otopark ücretlerini artırdı. 1 saatlik otopark ücreti 20 TL'den 25 TL'ye çıkarken, aylık sınırsız abonelik fiyatı da küçük araçlar için 2,500 TL, büyük araçlar için 3,000 TL olarak güncellendi.

Bilecik'te otopark ücretlerine zam gelirken, 1 saatlik ücreti 20 TL'den 25 TL'ye çıktı.

Bilecik Belediye Meclisinin Ocak ayı 1'inci birleşimden 'Cadde ve Sokaklardaki Otopark Alanlarının Saat Ücretlerinin Yeniden Değerlendirilmesi (artış) Talebi' konusu değerlendirilerek Ücret ve Tarife Komisyonu'na sevk edilmişti. Bilecik Belediye Meclisinin Ocak ayı 2'nci birleşimden Ücret ve Tarife Komisyonundan gelen rapor sonrasında cadde ve sokaklardaki otopark alanlarının saat ücretlerine zam geldi. Komisyondan çıkan raporda, "Bilecik Merkez muhtelif cadde ve sokaklarda yer alan otopark ücretlerinin belediyenin mülkiyetinde veya kullanım hakkına sahip olduğu ya da umuma açık yerlerde ilk 5 dakika ücretsiz, otomobil (taksi), küçük minibüs (panelvan) ve küçük kamyonetler ve SUV araçlar 1 saate kadar KDV dahil 25 TL. Otomobil (taksi), küçük minibüs (panelvan) ve küçük kamyonetler ve SUV araçlar 1 saatten sonra her 1 saat için KDV dahil 15 TL. Yukarıda sayılan araçlar dışında kalan yarım otobüs, otobüs, kamyon gibi bir park yerinden daha fazla alan işgal eden araçlardan; 1 saate kadar KDV dahil 50 TL. Yukarıda sayılan araçlar dışında kalan yarım otobüs, otobüs, kamyon gibi 1 saatten sonra her 1 saat için KDV dahil 30 TL" denildi.

Aylık sınırsız aboneliğe de zam geldi

Ücret ve Tarife Komisyonundan gelen raporda, "Aylık sınırsız abonelik küçük araçlar için KDV dahil 2 bin 500 TL, büyük araçlar için KDV dahil 3 bin TL olarak güncellendi" denildi.

Öte yandan Bilecik Belediye Meclisinin Ocak ayı 2'nci birleşine gelen Ücret ve Tarife Komisyon raporundaki fiyat tarifesi AK Parti ve MHP'nin 'Red' yönünde oylarını kullanmasıyla oy çokluğu kabul edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Bilecik, Ulaşım, Yerel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te otopark ücretlerine zam geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mamdani’nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur’an halkın ziyaretine açıldı Mamdani'nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur'an halkın ziyaretine açıldı
Okul bahçesi kan gölüne döndü Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar Okul bahçesi kan gölüne döndü! Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar
Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
Mert Günok’tan duygusal veda Mert Günok'tan duygusal veda
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

20:01
Beşiktaş’ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
Beşiktaş'ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
19:28
Fenerbahçe’ye Szymanski’den talih kuşu
Fenerbahçe'ye Szymanski'den talih kuşu
18:57
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
18:36
Kasım Garipoğlu’nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 20:36:22. #7.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te otopark ücretlerine zam geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.