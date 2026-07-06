Bilecik'te Alev Alan Minibüs Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Bilecik'te Alev Alan Minibüs Kullanılamaz Hale Geldi

06.07.2026 12:16  Güncelleme: 13:29
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Bilecik'te park halindeki bir minibüste bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Bilecik'te park halindeki minibüste çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Bilecik'in İstiklal Mahallesi Kuvva-i Milliye Sokak'ta, B.K'ye ait 11 EK 612 plakalı park halindeki minibüste bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamını sardı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alarak çevrede park halinde bulunan diğer araçların zarar görmesini engelledi.

Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Bilecik, İtfaiye, Ulaşım, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Alev Alan Minibüs Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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