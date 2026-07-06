Haber: Gökay ŞİMŞEK
(BİLECİK) - Bilecik'te park halindeki minibüste çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Bilecik'in İstiklal Mahallesi Kuvva-i Milliye Sokak'ta, B.K'ye ait 11 EK 612 plakalı park halindeki minibüste bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamını sardı.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alarak çevrede park halinde bulunan diğer araçların zarar görmesini engelledi.
Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Yerel › Bilecik'te Alev Alan Minibüs Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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