Bilecik'te pazar esnafı, bulduğu 2 bin lirayı sahibine ulaştırdı - Son Dakika
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Bilecik'te pazar esnafı, bulduğu 2 bin lirayı sahibine ulaştırdı

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Bilecik\'te pazar esnafı, bulduğu 2 bin lirayı sahibine ulaştırdı
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Bilecik Belediyesi Kapalı Pazar alanındaki tezgahında unutulan 2 bin lirayı bulan esnaf, parayı Zabıta Müdürlüğü'ne teslim etti. Görevlilerin incelemelerinin ardından para sahibine ulaştırıldı; sahibi ve Zabıta Müdürü esnafa teşekkür etti.

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Kapalı Pazar alanında tezgahı bulunan bir esnaf, vatandaşın unuttuğu 2 bin TL'yi sahibine ulaştırmak üzere Zabıta Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Görevlilerin incelemelerinin ardından tutar, sahibine ulaştırıldı.

Bilecik'te Kapalı Pazar alanında bir vatandaşın unuttuğu 2 bin lirayı bulan esnaf, parayı sahibine ulaştırılması için Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Kapalı Pazar esnafına yönelik gerekli kayıtları alan zabıta ekipleri, teslim aldıkları parayı sahibine teslim etti. Parasını teslim alan H.S., Zabıta Müdürlüğü görevlileriyle pazar esnafına örnek davranışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.

Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, pazar esnafının davranışı dolayısıyla kendilerinin de mutlu olduklarını belirterek, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz her zaman olduğu gibi Kapalı Pazar alanında gerekli denetimlerini sürdürmekte. İncelemeleri sırasında pazar esnafı, tezgahında para bulunduğu bilgisini veriyor. Ekip arkadaşlarımız da söz konusu parayı alarak sahibine ulaşıyor ve parayı teslim ediyor. 'İnsanlık ölmemiş' dedirten bu davranıştan dolayı bizler de Zabıta Müdürlüğü olarak esnafımıza teşekkür ettik" dedi.

Kaynak: ANKA
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