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Bilecik'te Ramazan bayramı öncesi gıda işletmeleri denetlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince halkın sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla, özellikle Ramazan Ayı içerisinde yoğun olarak tüketilen ramazan pidesi, ekmek ve ekmek çeşitleri, unlu mamuller ile pastacılık ürünleri üretimi yapan gıda işletmelerine denetimler düzenlendi.

Ayrıca ramazan kolisi adı altında satışı yapılan ürünlerin de kontrolleri gerçekleştirildi.

Yapılan resmi kontrollerde işletmelerin, ham maddeden başlamak üzere son ürüne kadar olan üretim aşamalarının Gıda Hijyeni Yönetmeliğinde belirtilen; hammadde kontrolü, üretim hijyeni, zararlı mücadelesi, son ürün kontrolü, personel hijyeni vb. konularında hususlara uygunluğu kontrol edildi. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere eksiklikleri gidermeleri için gerekli bilgilendirmeler yapılarak süre verildi.

Bilecik'te ki denetimler gerek 174 Alo Gıda Hattı, Cimer şikayetleri doğrultusunda, gerekse rutin olarak yapılan riske dayalı denetim kapsamında gerçekleştiriliyor.

Halkın huzurlu ve sağlıklı bir ramazan ayı ve bayramı geçirmesi amacıyla resmi kontroller tüm gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerinde devam ediyor. - BİLECİK