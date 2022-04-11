Bilecik'te Ramazan pidesi gramajı ve fiyatı denetlendi - Son Dakika
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Bilecik'te Ramazan pidesi gramajı ve fiyatı denetlendi

11.04.2022 10:11
Bilecik'te Ramazan pidesi gramajı ve fiyatı denetlendi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, fırınlarda Ramazan pidesi gramaj denetiminde bulundu.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, fırınlarda Ramazan pidesi gramaj denetiminde bulundu.

Başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın denetimlerinde Ramazan pidesi ve ekmeklerin gramajı yanı sıra, üretimi ve hijyen şartları başta olmak üzere birçok alanda kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde ayrıca genel hijyen şartlarını da inceleyen ekipler, iş yerlerinin ruhsat kontrollerini de yaptı. Esnafa çeşitli konularda uyarı ve bilgilendirmelerde bulunan Zabıta Müdürlüğü görevlileri, vatandaşların herhangi olumsuz bir durum ile karşılaşmaları halinde 153 numaralı Zabıta Müdürlüğü telefonlarını arayabilecekleri bilgisini verdi. - BİLECİK

Bilecik'te Ramazan pidesi gramajı ve fiyatı denetlendi
Bilecik'te Ramazan pidesi gramajı ve fiyatı denetlendi
Bilecik'te Ramazan pidesi gramajı ve fiyatı denetlendi
Bilecik'te Ramazan pidesi gramajı ve fiyatı denetlendi

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Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Pidesi, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te Ramazan pidesi gramajı ve fiyatı denetlendi - Son Dakika


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