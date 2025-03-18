Bilecik\'te Ramazan Şenlikleri ile Çocuklara Eğlenceli Anlar

Bilecik Belediyesi tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen ramazan şenlikleriyle çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen ve yüzlerce çocuğun aile üyeleriyle birlikte katıldığı etkinliklerde renkli ve güzel görüntüler yaşandı. Etkinlik kapsamında orta oyunu, meddah, Hacivat ve Karagöz ile ilgili gösteriler sunulurken, çocuklar arasında yapılan yarışmalarda tatlı rekabetler yaşandı. Çizgi film karakterleri ve maskotların da yer aldığı etkinlikte çocuklar, doyasıya eğlenme imkanı buldu. Ramazan şenlikleri ay boyunca hafta sonları Cuma ve Cumartesi akşamları çocuklarla buluşmaya devam edecek. - BİLECİK