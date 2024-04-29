Bilecik\'te Sağlık Ocağında Yakalanan Yılan Panik Yarattı

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Bilecik'te bir sağlık ocağına giren ve paniğe sebep olan yılan ekiplerce yakalandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Beşevler Köyü Aile Sağlık Merkezi'nde yılan gören çalışanlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Bakımevi çalışanları yılanı yakalayarak doğaya saldılar. O anlar kısa da olsa görüntülendi. - BİLECİK