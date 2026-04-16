Bilecik'te şehit ailesi ile anlamlı buluşma
Bilecik'te şehit ailesi ile anlamlı buluşma

16.04.2026 11:09
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden şehit ailesine ziyaret gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman, İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Abdülkadir Taşletimur ile Şehit Gazi Birimi personelleri Selin Birgül ve Özge Nur Özün, 1991 yılında Diyarbakır'da şehit olan Cengiz Ünlü'nün anne ve babası Kıymet ve Ali Osman Ünlü'yü ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, şehidin ailesiyle bir araya gelinerek gönül bağının ve vefa duygusunun bir kez daha pekiştirildiği belirtildi. İl Müdürlüğüne bağlı Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde hizmet alan engelli bireyler tarafından hazırlanan anlamlı tablo da şehit ailesine takdim edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, yaptığı açıklamada, "Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kıymetli ailelerine sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyoruz. Şehit ailelerimiz bizlere emanettir ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
