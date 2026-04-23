Bilecik\'te şehit ailesine vefa buluşması

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Bozüyük ilçesinde şehit Mahmut Ekinay'ın ailesiyle vefa buluşmasında bir araya geldi.

İl Müdürü Nejat İlhan, İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman ve Şube Müdürü Elif Özel'in katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada, Erzincan'da askerlik görevini yaparken şehit olan Mahmut Ekinay'ın ailesinin hal ve hatırları soruldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Devletimizin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu bir kez daha ifade ettik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valimiz Faik Oktay Sözer'in selamlarını ilettik, aziz şehidimizi rahmet ve minnetle yad ettik" dedi. - BİLECİK