Sevgililer Günü\'nde Sanat Sokağı renkli görüntülere sahne oldu

Bilecik Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde Sanat Sokağı renkli görüntülere sahne oldu.

'Sanatın Kalbi Sanat Sokağımızda Attı' sloganıyla gerçekleştirilen program kapsamında çello dinletisi ve dans gösterisi Bileciklilerle buluştu. Sevgililer Günü için kurulan stantlarda hediyelik eşyalar satışa sunulurken, vatandaşlar etkinlikleri ilgiyle takip etti. Sanat Sokağı'nda oluşturulan hatıra alanlarında çiftler ve aileler fotoğraf çektirerek 14 Şubat'ı kutladı. Gün boyu yoğunluğun yaşandığı etkinlikler, katılımcılardan beğeni topladı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Bilecik'te yaşamı sanatla çoğaltmak, sokaklarımızı kültürle zenginleştirmek hedefiyle gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde hemşehrilerimizin mutluluğuna ortak olduk. Sanatın birleştirici gücünü şehrimizin her noktasında hissettirmeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK