Bilecik\'te Siber Suçlar Semineri

Bilecik'te öğrencilere 'Siber Suçlarla Mücadele ve Aydınlatma Programı' (SİBERAY) kapsamında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen 'Siber Suçlarla Mücadele ve Aydınlatma Programı' kapsamında, Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi ile Osmaneli Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı. Faaliyet kapsamında öğrencilere; hayatımızda teknoloji ve internetin yeri, siber suç ve siber zorbalık, kişisel veri güvenliği ile güvenli internet kullanımı konularında bilgi verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, gerçekleştirilen çalışmaların önemine dikkat çekerek, "Gençlerimizin dijital dünyada güvenli adımlar atmasını sağlamak, siber suçlara karşı farkındalık oluşturmak ve bilinçli bir nesil yetiştirmek amacıyla faaliyetlerimiz sürdürülecektir" dedi. - BİLECİK