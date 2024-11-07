Bilecik\'te Su Kesintisi Uyarısı: Karasu Ana İsale Hattı\'nda Patlak Meydana Geldi

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Karasu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen patlak sonrası vatandaşları su kesintilerine karşı gerekli tedbirleri alınması konusunda uyarıldı.

Bilecik Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Karasu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen patlak sonrasında ekiplerimiz hızlı bir şekilde arızanın bulunduğu noktaya ulaşmış ve onarım çalışmalarına başlamıştır. Yaşanan arızanın şehrimizde oluşturabileceği kısmi su kesintilerine karşı gerekli tedbirleri almanızı önemle rica ederiz" denildi.

Öte yandan bu hatta geçtiğimiz günlerde yaşanan bir patlak sonrası 4 gün Bilecik susuz kalmıştı. - BİLECİK