Bilecik\'te süt üreticileri çiğ süt desteği ve mevzuat hakkında bilgilendirildi

Bilecik'te süt üreticilerine kritik destek ve mevzuat bilgilendirmesi yapıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde çiğ süt kalitesi, süt desteklemeleri ve hayvancılık teşviklerini kapsayan bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda çiğ süt kalitesinin izlenmesi, çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin mevzuat, yeni destekleme modeli, sözleşmeli üretim, mesleki yeterlilik belgesi ve hayvancılık desteklemeleri konuları ele alındı. Üreticilerin destekleme uygulamaları ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirilmesinin amaçlandığı toplantıda, süt kalitesinin izlenmesi ve hayvancılık sektörüne yönelik destekler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, üreticilerin söz konusu uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmalarına yönelik bilgilendirme yapıldı.