Bilecik\'te Tarım ve Hayvancılık Çağrısı

TEMA Vakfı Bilecik İl Temsilcisi Mesut Kaplan, tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çekerek, kentteki yem bitkileri üretiminin artırılması ve verimli tarım arazilerinin korunması çağrısında bulundu.

Kaplan, tarım ve hayvancılığın hem kırsal kalkınma hem de ülkenin gıda güvenliği açısından kritik bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, bu alanlardaki sürdürülebilirliğin ancak planlı ve bilinçli üretimle mümkün olabileceğini belirtti. Türkiye genelinde hayvancılık işletmelerinin en büyük gider kalemlerinden birini oluşturan yem maliyetlerinin, Bilecik'te de ciddi bir sorun teşkil ettiğini dile getiren Kaplan, yem bitkileri üretiminin yalnızca tarım alanlarının yüzde 11'inde yapıldığını ve bunun hayvancılık sektörünün geleceği açısından büyük bir risk oluşturduğunu söyleyen Kaplan sözlerine şöyle devam etti;

"Bilecik ili olarak, tarım ve hayvancılık sektörlerimizin sürdürülebilirliği ve gelişimi bizim için büyük önem taşımaktadır. Tarım ve hayvancılık, hem kırsal kalkınmamızın temel taşlarıdır hem de ülkemizin gıda güvenliği açısından kritik bir rol oynamaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2022 yılında gerçekleştirdiği çalıştayda alınan kararlar ve öneriler, Bilecik için de büyük bir rehberlik sağlamaktadır. Hayvancılık, ülkemizde olduğu gibi Bilecik'te de ekonomik açıdan önemli bir faaliyet olup, özellikle et ve süt üretiminde temel bir rol oynamaktadır. Ancak, hayvancılık işletmelerinin en büyük gider kalemlerinden biri olan yem maliyetleri, sektörümüzü yakından ilgilendirmektedir. Ülkemizde yaklaşık yüzde 70 oranında toplam giderleri oluşturan yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yem bitkileri üretiminin artırılması gerekmektedir. Günümüzde yaklaşık 72 milyon ton kaba yem ihtiyacı bulunurken, bu ihtiyacın yalnızca üçte biri karşılanabilmektedir. Bu da, yem fiyatlarının yükselmesine ve hayvancılık işletmelerimizin sürdürülebilirliğinin tehlikeye girmesine neden olmaktadır."

Kaplan açıklamasının devamında, "İklim değişikliğinin özellikle kuraklık şeklinde kendini göstermesiyle birlikte, mevcut tarım alanlarımızda verim kayıpları yaşanmakta ve yem açığı daha da artmaktadır. Bu durum, meralar üzerindeki baskıyı artırmakta ve doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Bilecik'te, verimli tarım arazilerimizin korunması ve etkin kullanımı büyük önem taşımaktadır. Tarım alanlarımızda hayvancılık işletmelerinin kurulması planlanırken, bu işletmelerin düşük verimli veya marjinal alanlarda yapılması, hem tarım alanlarımızın korunmasını sağlar hem de yem ihtiyacını karşılamada önemli bir adım olur. Ayrıca, yüksek verim alınabilecek tarım alanlarında yem bitkilerinin üretimini teşvik ederek, yem açığını azaltabiliriz. Bilecik'te, tarım ve hayvancılık sektörlerimizin sürdürülebilirliği için, verimli tarım alanlarımızı koruyarak, yem bitkileri üretimini artırmaya odaklanmalı ve kamu yararını gözeten planlamalar yapmalıyız. Bu sayede, hem çiftçilerimizin maliyetleri düşer hem de toplumumuz sağlıklı ve yeterli gıdaya ulaşır. Unutmayalım ki, tarım ve hayvancılık, Bilecik'in geleceği ve kalkınması için en önemli unsurlardan biridir. Bu bilinçle hareket ederek, sürdürülebilir ve güçlü bir tarım-hayvancılık ekosistemi inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi. - BİLECİK