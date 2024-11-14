Bilecik'te Taziye Evi ve Kent Lokantası Açılıyor - Son Dakika
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Bilecik'te Taziye Evi ve Kent Lokantası Açılıyor

Bilecik\'te Taziye Evi ve Kent Lokantası Açılıyor

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Beşiktaş Mahallesi'nde yapılacak Taziye Evi ve şehir merkezindeki Kent Lokantası'nın açılışlarının Aralık ayında gerçekleştirileceğini duyurdu. Taziye Evi, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek, Kent Lokantası ise ihtiyaç sahibi bireyler ve öğrencilere uygun fiyatla yemek sunacak.

14.11.2024 14:36  Güncelleme: 14:38
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye tarafından projelendirilen 'Taziye Evi' ve 'Kent Lokantası' çalışmaların devam ettiğini ve Aralık ayı içinde açılışlarını gerçekleştireceklerini söyledi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve beraberinde başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Beşiktaş Mahallesin de yakın zamanda hizmete girecek olan 'Taziye Evi'ndeki' çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Subaşı daha sonra şehir merkezindeki 'Kent Lokantası'nda' devam eden düzenleme ve bakım çalışmalarını kontrol ederek çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Vatandaşlardan gelen talep üzerine Beşiktaş Mahallesi'ne Taziye Evi'ni kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Subaşı evin kısa süre içinde hizmete gireceğini vurguladı.

Bilecik'e Kent Lokantası

Bilecik'te belediye ait bir tesise 'Kent Lokantası' yapacaklarının müjdesini veren Subaşı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve öğrencilerin uygun fiyata yemek yemeleri hedeflediklerini söyleyerek, "Şehir merkezinde atıl halde yer alan tesisin de Kent Lokantası olarak yeni yüzüyle vatandaşın hizmetine aralık ayı içinde girecek. Çalışmanın tamamlanmasıyla hazırlanan mekanda öğrenci ve yardıma muhtaç insanların uygun fiyata güvenli ve sağlıklı yemek yeme imkanı bulacağını" belirtti.

İncelemeleri sırasında mahalle sakinleri ve esnafla buluşan Başkan Subaşı, talep ve görüşleri alarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Taziye Evi ve Kent Lokantası Açılıyor - Son Dakika

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